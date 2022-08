Ferragosto: concerti, cultura e balli al Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Concerti, eventi culturali, folklore, ballo, maxi-schiuma party, street food: sono le proposte, per il lungo ponte di Ferragosto, al Milano Latin Festival.

Domani va in scena l'ultima giornata di Mi Lindo Ecuador, eventi dedicati all'indipendenza del Paese sudamericano. Si comincia alle 16 con l'inno nazionale e il tributo alla memoria della cantante ecuadoriana Paulina Calahorrano, scomparsa tragicamente in un incidente stradale avvenuto nel capoluogo lombardo nel 2018. Al Padiglione delle Nazioni e sul palco della Ticketmaster Arena si esibiranno Manuel Toro, José Espinoza, Lenin Castro, Pamara B, Patria, Ricardo Martinez, Sandunga de Cuba, Tomy "El Charro ecuadoriano", Pepe Josè, Karlos Xavier, Richway, Harold Hc, Oscar Sanchez, Paula Romina, Jim Marlon.

Gran finale con Mr Wilson, José Victoria "3 Banderas" e Gerardo Mejia. Madrina e presentatrice della serata Monik Cortez.

Ingresso gratuito per gli ecuadoriani.

Domenica al Padiglione delle Nazioni si celebra la Repubblica Bolivariana del Venezuela con la mostra "America Latina e Caraibi insieme per un futuro migliore". Evento organizzato dal Consolato Generale.

Il giorno di Ferragosto giochi e intrattenimento per i bambini ai quali verranno regalati i libri in spagnolo e italiano da parte di Atlantyca, grazie a "Terra lingua madre" un progetto etico a favore delle seconde generazioni. Dalle 22 al via la gran notte di Ferragosto nell'area concerti del Milano Latin Festival che si trasformerà in una maxi-discoteca che verrà inondata da una cascata di schiuma per ballare, divertirsi e rinfrescarsi. (ANSA).