Ubriaco causa incidente mortale, arrestato nel Cremonese

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - E' stato arrestato e portato in carcere dai Carabinieri di Soresina, nel Cremonese, l'uomo di 56 anni che il 25 luglio ha causato un incidente mortale: era in affidamento ai servizi sociali ma è stato deciso l'aggravamento della misura.

Secondo gli accertamenti, stava guidando fra Soresina e Orzinuovi quando ha invaso la corsia opposta e causato un frontale con l'auto guidata da Mario Facchetti, muratore e soprattutto storico allenatore della Pallavolo Chiari neopromossa in serie D, deceduto il giorno dopo in ospedale.

Inoltre il 56enne è risultato positivo ai test alcolemici e tossicologici fatti dopo l'incidente. (ANSA).