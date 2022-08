In due impediscono borseggio alla stazione di Milano, feriti

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Un borseggio a due turiste con l'intervento di alcuni stranieri è finito in rissa, con un duplice ferimento, questo pomeriggio all'esterno della stazione Centrale di Milano. Entrambi i feriti, secondo quanto riferito, non sono gravi.

E' accaduto intorno alle 16 quando il 118 è intervenuto per la segnalazione di un gruppo di persone che si affrontavano in piazza Duca D'Aosta tra i turisti e i passanti attoniti. I due feriti sono entrambi 21enni di origine africana, e si è poi capito che avevano trattenuto un giovane straniero che aveva appena rubato il portafoglio a due giovani turiste di passaggio.

Il borseggiatore, per liberarsi, non avrebbe esitato a impugnare un oggetto tagliente e a ferire due delle persone che la ostacolavano, i due 21enni, appunto. Uno ha riportato un taglio al torace, una lesione di una quindicina di centimetri ma superficiale, ed è stato trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli, l'altro un taglio a un braccio, e non ha avuto bisogno di andare al pronto soccorso.

Il presunto rapinatore, di cui non si conoscono ancora nazionalità ed età, non è riuscito nel suo intento ed è stato definitivamente bloccato dall'arrivo dei carabinieri, che stanno ricostruendo i fatti. (ANSA).