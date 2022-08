All'autodromo di Monza per il Gran Premio con ruota panoramica

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Più di 40 mila metri quadrati all'interno del circuito dedicati all'intrattenimento con musica e dj set, esibizioni, food market e una grande ruota panoramica.

In occasione dei suoi cento anni l'Autodromo nazionale di Monza inaugura, per il Gran Premio d'Italia che si terrà dal 9 all'11 settembre, la Fanzone Monza Cento nel prato del Roccolo, compreso tra l'anello di alta velocità e il rettilineo che segue la curva Ascari. Si tratta di un concept nuovo che ha l'obiettivo di intrattenere gli spettatori oltre il termine degli appuntamenti sportivi.

Anche per coloro che non hanno un biglietto per l'evento, solo nel pomeriggio di giovedì 8 settembre, a partire dalle 14 e fino alle 19, l'area sarà accessibile gratuitamente. La F1 Fanzone Monza Cento avrà più di 30 stand e un palco dove suoneranno dj di fama internazionale, si esibiranno atleti e verranno intervistati i personaggi di spicco del motorsport internazionale. Al centro del prato ci sarà la ruota panoramica da cui si avrà una vista sul circuito, da 32 metri di altezza.

I fan delle monoposto potranno cimentarsi nella pit stop challenge in cui si potrà simulare un cambio di gomme. Saranno presenti inoltre esposizioni di vetture, simulatori di guida e corner di vendita dei merchandising ufficiali del campionato, dei team e dell'autodromo. Nell'area troveranno spazio anche due campi da padel e una pista da skiddy kart per adulti e bambini.

Lo spazio espositivo Casa ACI ospiterà invece delle monoposto storiche di Formula 1 e le migliori vetture di gara dei campionati organizzati da ACI Sport. Potranno essere ammirate dal pubblico anche le auto d'epoca che i piloti utilizzeranno per la tradizionale drivers' parade che precede la gara di domenica. Per il ristoro degli spettatori sarà poi attivo un Food Market. In più, alcune Regioni italiane faranno assaggiare i loro prodotti culinari tipici e a poca distanza svetterà la mongolfiera di Regione Lombardia. (ANSA).