Ritrovato il corpo del 21enne annegato nel Ticino a Vigevano

(ANSA) - PAVIA, 27 LUG - E' stato ritrovato oggi pomeriggio nelle acque del Ticino, nel tratto di fiume vicino a Vigevano (Pavia), il corpo di Abdella Assan, il ragazzo di 21 anni che risultava disperso nel fiume dalla sera di domenica 24 luglio.

La vittima, di origine pachistana, abitava a Corbetta (Milano).

Domenica scorsa il 21enne era in compagnia di due amici: si erano recati sulle spiagge del Ticino, a Vigevano (Pavia), in cerca di un po' di refrigerio. Non vedendolo tornare a riva, si sono subito preoccupati ed hanno chiesto aiuto.

Le ricerche sono durate tre giorni. Oggi il cadavere del 21enne è affiorato dal Ticino. Rimangono da stabilire le cause dell'annegamento del giovane. Il corpo è stato avvisato intorno alle 17 su una riva ghiaiosa nel territorio del comune di Besate (Milano) da alcuni bagnanti, che hanno avvertito le forze dell'ordine.

Il giovane era anagraficamente residente a Crotone, ma domiciliato nel Milanese, a Corbetta. Le ricerche dei vigili del fuoco, avviate già nella tarda serata di domenica dopo la chiamata dell'amico che era con lui e l'ha visto scomparire nella corrente, erano proseguite per tutte le giornate di lunedì e martedì con imbarcazioni, droni e anche un elicottero.

Ieri sera erano state sospese senza esito intorno alle 19, mentre iniziava l'allarme maltempo,. Si stava valutando se riprenderle nei prossimi giorni quando è arrivata la segnalazione. Il corpo forse inizialmente era rimasto impigliato sul fondale finché non si è sganciato da solo, forse proprio a causa del maltempo, dopo di che la corrente l'ha portato sulla spiaggia dove è stato notato. (ANSA).