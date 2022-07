Fontana: nel governo non c'erano più condizioni per continuare

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - "Io credo che ormai non ci fossero più le condizioni per proseguire": è il pensiero del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in merito alla crisi di governo.

"Forza Italia e Lega hanno cercato una soluzione per dare un'opportunità di continuare escludendo dal governo i 5Stelle - ha aggiunto Fontana a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia - che erano quelli che avevano creato questa situazione, ma questa opportunità non è stata colta". (ANSA).