Musica: Caparezza a Milano con l'Exuvia Estate 2022

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - L'Exuvia Estate 2022, il tour che sta portando Caparezza in giro per tutta Italia, l'11 luglio arriva al Milano Summer Festival all'Ippodromo San Siro.

Il tour, che sta registrando sold out in varie città, tra le quali Bologna, è legato all'ultimo album 'Exuvia', pubblicato da Polydor/Universal Music Italia. Sul palco accanto a Caparezza ci sarà la band formata da Rino Corrieri (batteria), Giovanni Astorino (basso), Alfredo Ferrero (Chitarra), Gaetano Camporeale (tastiere) e Diego Perrone (voce).

"Devo tanto all'attività live - ha detto l'artista - ho sempre puntato molto più sui concerti che su altri tipi di esposizione e credo che alla lunga, dopo 20 anni di musica, questa scelta abbia ripagato". Il tour è organizzato da Magellano Concerti. (ANSA).