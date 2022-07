Lega: al via confronto tra Salvini e consiglieri Lombardia

Un lungo applauso al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha aperto la riunione a Palazzo Pirelli con il leader della Lega, Matteo Salvini. Lo riferiscono fonti del Carroccio. Presenti i consiglieri e gli assessori regionali della Lega, e il responsabile regionale Fabrizio Cecchetti.

Si tratta della prima riunione dopo la scelta di Fontana di ricandidarsi alla guida della Lombardia. Ed è proprio quando Salvini e Cecchetti hanno sottolineato questo aspetto, che è scattata l'ovazione.

Nel pomeriggio il leader della Lega si sposterà presso la sede del partito in via Bellerio per un vertice con i capigruppo a Roma e Bruxelles, ministri, vicesegretari e una rappresentanza dei governatori.