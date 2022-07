Incendio alla periferia di Milano, a fuoco orti e roulotte

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Un vasto incendio sta interessando un'area dove si trovano orti e alcune roulotte nella zona di via Fabio Massimo, alla periferia sud di Milano.

Numerosi i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti. Non vi sarebbero feriti. Sulle cause sono in corso accertamenti.

(ANSA).