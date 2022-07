A Milano installazione contro gap di genere in materie Stem

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Mira a un'educazione inclusiva, valorizzando il contributo delle donne alle discipline scientifiche, l'installazione interattiva "Mind the STEM Gap - A Roblox Jukebox", ideata da Fondazione Bracco e progettata da Space Caviar, inaugurata oggi nel Giardino Giancarlo De Carlo di Triennale Milano.

Pensata per contribuire al superamento degli stereotipi di genere nelle materie STEM (science, technology, engineering and mathematics), l'installazione propone un'esperienza di edutainment immersiva per giocatori dai 10 anni in su.

Utilizzando la piattaforma Roblox, ogni livello del gioco è dedicato a un sapere scientifico con sfide interattive, dalla fisica all'astronomia, ed è introdotto da una scienziata del passato che si è distinta in quella disciplina, dalla fisica Marie Sklodowska Curie all'astronoma Annie Jump Cannon.

"Un approccio innovativo per combattere gli stereotipi di genere in ambito scientifico con un linguaggio visivo inclusivo e attrattivo" ha commentato Maria Cristina Messa, Ministro dell'Università e della Ricerca, ricordando che "Il MUR ha promosso politiche che avvicinino le studentesse alle discipline scientifiche e a credere nelle loro potenzialità, migliorando i servizi di orientamento dalla scuola all'università con un investimento aggiuntivo di 250 milioni del PNRR, e premiando le ragazze che decidono di intraprendere percorsi STEM con una borsa di studio. Solo interventi sistemici potranno realmente incidere in una rivoluzione culturale che è già in atto".

"Un'educazione consapevole volta all'empowerment delle bambine e delle ragazze è cruciale per abbattere i muri che ancora esistono a scuola, in famiglia e in tutti i contesti sociali. Per questo la nostra Fondazione è in prima linea nella lotta ai pregiudizi che limitano la presenza delle donne nelle discipline STEM, oggi molto richieste dal mercato del lavoro", afferma Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco. (ANSA).