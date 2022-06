Inter, ufficiale l'acquisto di Asllani dall'Empoli

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Kristjan Asllani è un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo le visite mediche di ieri, il club nerazzurro e l'Empoli hanno ufficializzato l'operazione. "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l'accordo con l'FC Internazionale Milano per la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani", si legge nel comunicato dell'Empoli.

A presentare Asllani al mondo Inter è stato invece Romelu Lukaku, in un video pubblicato dal club nerazzurro su Twitter, in cui il belga parla con il presidente Steven Zhang: "Ho parlato con Asllani, mi piace la sua mentalità. Ha 20 anni ma parla come un ragazzo di 26/27 anni", le parole di Lukaku, che ieri ha incrociato il nuovo compagno durante le visite mediche.

(ANSA).