Ha in casa droga stupro 'per vincere mia timidezza', arrestato

(ANSA) - CREMONA, 30 GIU - Aveva in casa un ingente quantitativo di Gbl, la cosiddetta "droga dello stupro", oltre ad alcune dosi di Mdma. E per questo un 40enne cremasco è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Cremona con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Davanti agli agenti, ha provato a giustificarsi: "è per uso personale, ne ho bisogno per vincere la mia timidezza" ha spiegato senza convincere gli investigatori dell'Antidroga, che lo avevano scovato grazie alla cooperazione con la polizia di Frontiera di Fiumicino e con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo.

Verificato che il cremasco aveva acquistato su Internet Gbl per 100 euro, hanno atteso la consegna e si sono appostati sotto la sua abitazione: all'arrivo del corriere, l'intervento. Hanno aperto il cartone, i poliziotti: dentro, due confezioni, una da 1,3 chili e l'altra di 0,4 contenenti una sostanza liquida che a seguito dei test è risultata essere Gbl.

Nell'abitazione, attentamente perquisita, sono spuntati e sono stati sequestrati anche 6 grammi di Mdma. La droga arrivava dall'Olanda, comprata online su un sito che lo presenta come prodotto detergente liquido e con un'etichettatura conforme a un prodotto destinato alle pulizie domestiche. (ANSA).