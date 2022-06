Guinness: Spritz più grande del mondo a Rozzano nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Lo Spritz, il famoso aperitivo, entra nel Guinness dei Primati: è accaduto presso il centro commerciale Fiordaliso di Rozzano (Milano). Nella piazza centrale è stato collocato un enorme bicchiere riempito con 1.050 litri di Spritz preparato con dosi da record e seguendo fedelmente la ricetta originale. Il giudice del Guinnes World Record, giunto appositamente da Londra, ha decretato - viene spiegato dagli organizzatori della competizione - ufficialmente il primato mondiale dell'aperitivo italiano più famoso nell'universo.

"Un evento creato appositamente per far conoscere i nostri ristoranti e fast food con una formula da happy hour, decisamente originale ma soprattutto da record", spiega Ilic Ravagnani direttore del centro.

Il centro commerciale Fiordaliso vanta anche il giardino verticale più grande d'Italia, che nel settembre 2012 ha ottenuto il Guinness World Record. Rivoluzione in campo architettonico e botanico, l'immensa parete verde riveste la facciata principale. (ANSA).