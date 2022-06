Giana: 'Sui mezzi Atm il 75% dei passeggeri pre-Covid'

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - "Oggi trasportiamo circa il 75% dei passeggeri pre-Covid": lo ha detto il direttore generale di Atm Arrigo Giana durante un evento sui trasporti organizzato dal Pd lombardo al Palazzo Pirelli di Milano.

"Abbiamo un incremento dei costi dell'energia - ha spiegato Giana - e quindi siamo di fronte a una situazione nella quale il tema sarà come ridimensionare il sistema in maniera sostanziale", se non si pensa "a come deve essere redistribuito e incrementato in maniera seria il fondo nazionale dei trasporti". Oggi "stiamo perdendo utenza", perché "ci sono dei fenomeni che vanno a diminuire il volume complessivo".

Basti pensare che "il pendolare classico fino a poco tempo fa rappresentava l'80% dei nostri clienti", mentre oggi "qualsiasi azienda sta contrattando un minimo del 20% di smart working".

Insomma, "il sistema sta generando meno risorse in termini di revenue - ha concluso - e noi abbiamo i costi operativi in incremento", con una previsione di aumento del 10% dei costi di gestione nel 2023. (ANSA).