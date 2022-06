Calabresi: 'Nella sentenza il sapore amaro dell'impunità'

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Mario Calabresi avverte nella sentenza della Corte d'Appello di Parigi - che ha negato l'estradizione per i 10 ex terroristi rossi tra cui Giorgio Pietrostefani, condannato per l'omicidio del padre, il commissario Luigi Calabresi, 50 anni fa a Milano - 'il sapore amaro del sistema francese, che per decenni ha garantito l'impunità a un gruppo di persone che si sono macchiate di reati di sangue'. 'Oggi forse gli ex terroristi festeggeranno per averla scampata per sempre - dice Calabresi all'ANSA - ma auguro loro di sentire anche il bisogno di fare i conti con le loro responsabilità e il coraggio di contribuire alla verità'.

(ANSA).