Ucraina: Coldiretti Pavia consegna assegno a Soleterre

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Un maxi assegno simbolico (con la cifra di 5.500 euro) per devolvere alla Fondazione Soleterre il ricavato dalla vendita delle borse "create" dagli alunni che hanno partecipato al progetto EduCA-Educazione alla Campagna Amica promosso da Coldiretti è stato consegnato dal presidente di Coldiretti Pavia, Stefano Greppi, al presidente di Soleterre, Damiano Rizzi.

Nei mesi scorsi, gli alunni delle scuole di Pavia e Vigevano (Pavia) avevano disegnato con i colori della campagna delle borse bianche distribuite ai ragazzi dalle imprenditrici agricole di Coldiretti Donne Impresa Pavia, durante gli incontri di educazione alimentare tenuti nelle scuole. Le stesse borse sono state poi messe in vendita nei mercati di Campagna Amica in provincia di Pavia. L'intero ricavato dell'iniziativa è stato devoluto oggi a Soleterre, che da 20 anni si occupa di portare sollievo ai bambini ucraini che stanno soffrendo, non soltanto a causa della guerra. Grazie a Soleterre sono stati allestiti nelle scorse settimane "corridoi umanitari" che hanno consentito il trasferimento dei piccoli pazienti da Kiev ad ospedali italiani (compreso il San Matteo di Pavia).

"Nel corso dell'anno scolastico appena concluso abbiamo incontrato più di 2mila bambini di tutte le scuole della provincia, portando negli istituti scolastici pavesi i principi del 'km zero', della stagionalità, della salubrità e della sostenibilità di un'alimentazione che guarda con un occhio diverso ai prodotti del territorio e della campagna - ha sottolineato Stefano Greppi, presidente di Coldiretti Pavia -.

Oggi concludiamo dunque il progetto EduCA-Educazione alla Campagna Amica 2022 e lanciamo idealmente l'edizione 2023".

