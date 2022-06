In migliaia nel weekend ai 40 anni di Radio Deejay

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Due giorni di festa, con migliaia di persone arrivate da tutta Italia per i 40 anni di radio Deejay: questa Party Like A Deejay, la kermesse che Radio Deejay ha organizzato nel week-end appena trascorso al Parco Sempione di Milano.

Le 12 ore di musica live al Teatro Burri, il grande concerto all'Arena Civica sabato sera, la Deejay After Run nel Parco, i tornei di basket e le partite a Padel, i corsi di Yoga e di Pilates, gli Action Sport, gli Speakers' Corner per incontrare di persona le voci e i volti di Radio Deejay, il villaggio Family&Kids sono stati tra gli ingredienti della festa.

"Un'esperienza totalizzante, meravigliosa per l'affetto che migliaia di persone ci hanno restituito in ogni momento e luogo della festa, e che per la sua straordinarietà sarebbe da definire irripetibile! Invece sono stati due giorni talmente belli che già sogno di ripeterli - dice Linus, direttore artistico di Deejay e direttore editoriale delle tre radio del gruppo Gedi -. Mi auguro che Party Like A Deejay possa diventare l'appuntamento fisso con Milano e con i nostri ascoltatori, ogni anno all'inizio dell'estate". (ANSA).