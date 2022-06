Maltempo: temporale nel Bergamasco, distrutte 60 serre

(ANSA) - BERGAMO, 24 GIU - Il temporale che nelle ultime ore ha colpito alcune zone della Bergamasca ha causato numerosi danni alle imprese agricole. Forti raffiche di vento hanno scoperchiato serre e allettato il mais in campo, in molti casi già indebolito dalla siccità. La grandine ha dato poi il colpo di grazia. È quanto emerge da una prima stima dei tecnici di Coldiretti Bergamo nelle aree maggiormente interessate dal maltempo: Zanica, Seriate, Chiuduno, Grumello, Calcinate, Cassinone e Mornico al Serio.

"Si tratta di un episodio che arriva in una stagione segnata da una drammatica siccità - evidenzia Coldiretti Bergamo - e conferma il moltiplicarsi degli eventi estremi che fanno soffrire l'agricoltura bergamasca, con un conto dei danni che diventa ogni giorno sempre più salato". A Chiuduno la furia del maltempo ha raso al suolo le serre dell'azienda agricola Tenuta I Laghetti di Belussi Roberto.

"Nel giro di 5 minuti - spiega il titolare - i vortici di vento hanno completamente distrutto 60 serre dove coltivo valeriana e spinacino biologici. Non solo le strutture sono state devastate, ma ho perso anche tutto il raccolto. Sono rimaste integre solo 4 serre. Mi è successa la stessa cosa lo scorso anno e, nonostante i gravi danni, avevo deciso di ripartire. Ora non so cosa farò". (ANSA).