Bussolati (Pd) porta maglietta di Putin da Salvini, lui rifiuta

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Questa mattina il consigliere regionale lombardo del Pd, Pietro Bussolati, ha provato a consegnare una maglietta del presidente russo Putin al leader della Lega Matteo Salvini, impegnato in un comizio elettorale ad Abbiategrasso, nel milanese, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Cesare Nai.

"Gli ho voluto portare un regalo - ha commentato - peccato non l'abbia voluto accettare. Forse perché ha una collezione infinita di magliette così".

Bussolati non è nuovo a queste sortite: nel 2021, durante una seduta del Consiglio regionale, aveva consegnato al presidente Attilio Fontana un abaco per polemizzare contro la pubblicazione dei dati relativi al covid. (ANSA).