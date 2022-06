In Lombardia la Staffetta degli Alpini Ventimiglia-Trieste

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - La Staffetta degli alpini Ventimiglia-Trieste, cominciata l 6 giugno e che durerà fino al 2 luglio, è giunta in Lombardia. Le 23 tappe porteranno la fiaccola della tradizione a coprire l'intero Arco alpino (con una propaggine sugli Appennini abruzzesi), affidandola a centinaia di alpini delle due brigate Taurinense e Julia in collaborazione con le Sezioni Ana dei territori lungo il percorso.

Oggi la tappa, prima in Lombardia, è partita da Cassano D'Adda, luogo fortemente simbolico per gli Alpini - spiegano gli organizzatori -, visto che qui nacque nel 1839 il generale Giuseppe Domenico Perrucchetti, considerato il "padre" delle penne nere. Da giovane capitano scrisse infatti un originale trattato circa la difesa dei confini alpini, in cui si proponeva di affidare il presidio delle cime a uomini reclutati sul posto, nati e cresciuti nelle stesse valli che sarebbero stati chiamati a difendere.

In piazza a Cassano, nella piazza intitolata a Perrucchetti, si è tenuta una cerimonia per ricordare la figura dell'ufficiale e per lanciare l'inizio della tappa che si è diretta verso Varese, Calco (Lecco) e infine Como.

I corridori della brigata alpina Taurinense dell'Esercito, insieme a quelli dell'Associazione Nazionale Alpini, hanno acceso la fiaccola della tradizione con il sottofondo musicale della Fanfara della Taurinense, che poco prima aveva accompagnato la deposizione di una corona di fiori al monumento ai caduti all'interno del cimitero dove riposano le spoglie dell'ideatore del Corpo che compie quest'anno 150 anni di storia. (ANSA).