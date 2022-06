Pride: il bouquet nei colori della bandiera LGBTQIA+

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Per il Pride Month, Interflora - azienda che consegna fiori, piante e regali a domicilio in tutto il mondo - dedica ai valori positivi di "pride and love" un bouquet a tinte arcobaleno. Il 10% del ricavato di ogni prodotto sarà devoluto all'Arcigay, la principale associazione LGBTQI+ Italiana senza scopo di lucro#.

Il bouquet è un insieme di Eryngium a grappolo, margherite arancio, rose rosse, limonio blu, solidago giallo, crisantemi uniflora verdi e gigli del Perù viola che, insieme, riprendono i colori della bandiera LGBTQIA+, con la possibilità di scegliere tra tre misure: Small, Medium e Large. (ANSA).