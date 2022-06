Ucraina: manifestazione per la pace a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 16 GIU - "Vogliamo la pace, in Ucraina e in tutti gli altri Paesi del mondo!". E' l'appello che, tramite il sindaco Mario Fabrizio Fracassi, Pavia ha lanciato questa mattina da piazza Duomo, nel cuore della città sui gradini della Cattedrale. Una grande bandiera della pace, sulla facciata della chiesa, ha fatto da sfondo all'evento.

"Pavia unita per la pace" è stata promossa dalla consigliera comunale Maria Pia Taraso insieme ai rappresentanti di tutte le forze politiche in Comune. All'iniziativa hanno aderito anche la Provincia, l'Università con i suoi collegi, la Diocesi, le comunità Sant'Egidio e Casa del Giovane, l'associazione Libera e tante altre realtà cittadine. Presenti anche numerosi bambini e ragazzi che stanno frequentando i Grest negli oratori, che hanno accompagnato la manifestazione con i loro canti.

"Vogliamo ribadire il nostro 'sì' alla pace, in Ucraina e anche in altre aree del mondo dove si combattano guerre di cui si parla molto meno: penso, ad esempio, a Nigeria, Siria, Yemen e Libia - ha sottolineato il vescovo Corrado Sanguineti -. La pace è una valore che si concilia con giustizia, libertà, verità e amore: noi per primi dobbiamo promuoverla. Anche il popolo russo sta soffrendo per la guerra in Ucraina: pensiamo ai tanti soldati che muoiono, e che hanno a casa madri e famiglie che li piangono". (ANSA).