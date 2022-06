Teatro: anche uno spettacolo per le sorelle Giussani

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Non solo un giardino con il loro nome, inaugurato oggi, ma anche uno spettacolo dedicato a loro, le sorelle Giussani, le creatrici di Diabolik: andrà in scena il 19 giugno al Teatro Carcano 'Due sorelle in treno e un Diabolik in tasca', a cura di Opera Lab.

Lo spettacolo si unisce alle iniziative che Milano dedica alle sorelle Giussani, dall'intitolazione del Giardino di Piazza Grandi alla mostra allo Wow-Spazio Fumetto.

L'opera musicale è stata pensata dall'Associazione SoloCanto e vede in scena Erika Urban e Matilde Facheris e un coro di 35 ragazzi e ragazze dagli 8 ai 18 anni, tra cui un profugo ucraino. A comporre le musiche dello show, due sorelle gemelle, Daniela e Monica Nasti.

L'idea drammaturgica prevede che le sorelle siano due attrici, mentre i personaggi creati dalla loro fantasia saranno rappresentati dal coro di voci bianche e da giovani cantanti, compresi Diabolik ed Eva Kant. La scena sarà creata con i disegni ispirati al fumetto grazie alla collaborazione con la Casa Editrice Astorina. (ANSA).