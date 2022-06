Lombardia, Salvini: 'Bis Fontana nel 2023 è strada segnata'

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "In Lombardia l'obiettivo è che il centrodestra candidi una sola persona (tra Attilio Fontana e Letizia Moratti, ndr). Se decide di ricandidarsi Fontana, penso che l'intero centrodestra sosterrà il governatore uscente. Qui vedo una strada abbastanza delineata, anche se non voglio imporre nulla a nessuno". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini parlando delle elezioni regionali in Lombardia nel 2023, nella registrazione di 'Porta a porta' in onda stasera su Rai Uno. (ANSA).