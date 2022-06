Nuova truffa dello sportello bancomat, due arresti in Lombardia

(ANSA) - POTENZA, 09 GIU - Attraverso una "innovativa e insidiosa" tecnica, denominata "truffa dello sportello bancomat", sono riusciti a truffare una persona di Muro Lucano (Potenza) che pensava invece di ricevere del denaro per la vendita di merca on line. Due uomini - uno ai domiciliari e l'altro in carcere - sono stati arrestati in Lombardia dalla Polizia stradale nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. I due sono accusati, in concorso, di sostituzione di persona, truffa aggravata dalla circostanza dalla minorata difesa e indebito utilizzo di strumento di pagamenti elettronici. (ANSA).