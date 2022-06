Torna il premio 'Ceresio in Giallo', anche per ragazzi

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Dopo il grande successo dell'edizione 2021-2022, con oltre 400 opere in gara tra edite e inedite e la vittoria del giallista Piergiorgio Pulixi, torna con tante novità 'Ceresio in Giallo', concorso letterario internazionale promosso dalla Pro Loco del Comune di Porto Ceresio (Varese) con il patrocinio di diverse istituzioni: Regione Lombardia, Comune di Lugano, Provincia di Varese, Comune di Varese, Accademia della Crusca, Camera di Commercio di Varese e Aime (Associazione imprenditori europei).

La nuova edizione è stata presentata questa mattina a Varese a Villa Recalcati, sede della Provincia, da Sergio Giacon, presidente della Pro Loco di Porto Ceresio, Jenny Santi e Carla De Albertis, del Comitato organizzatore. Il concorso, rivolto anche quest'anno ad autori di romanzi e racconti gialli, noir, thriller e polizieschi, conferma le tre storiche macro sezioni (romanzi editi, racconti inediti ambientati in località lacustri e romanzi inediti) e aggiunge la novità della sezione Giallo Junior. Questa nuova edizione di Ceresio in Giallo vede anche l'istituzione di un premio alla carriera che sarà attribuito durante la premiazione di domenica 14 maggio 2023. La scadenza per la presentazione delle opere di tutte e quattro le sezioni è venerdì 14 ottobre. (ANSA).