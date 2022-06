Loewe, artigianato riparativo viene da lontano

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Celebra il potere trasformativo del lavoro manuale l'installazione 'Weave, Restore, Renew' di Loewe a Palazzo Isimbardi a Milano.

Il progetto - spiega il designer Jonathan Anderson - "ruota intorno all'idea di dare nuova vita a cose che forse potrebbero essere dimenticate o scartate e trasformarle in nuovi pezzi unici, riparandole e facendole rivivere attraverso interventi artigianali". Un tale approccio artigianale - sottolinea - "è l'opposto del consumo insensato e il riconoscimento che le cose fatte con cura e amore conservano una qualità umana che dura nel tempo".

Per il progetto presentato alla design week, Anderson si è ispirato all'artigianato tradizionale, trasformando in qualcosa di inaspettato tecniche secolari come la tradizione galiziana della paglia conosciuta come Coroza, che ha dato vita alle creazioni di 'Repaired in Spain'. "Abbiamo dato 240 cesti esistenti, provenienti da tutto il mondo, ognuno con una forma particolare, una funzione e un utilizzo agli artigiani Idoia Cuesta, Belén Martìnez, Santiago Basteiro, Juan Manuel Marcilla, che - racconta Anderson - li hanno rammendati e riparati utilizzando corde di cuoio. Il risultato è una serie di cestini unici che sono un esempio di creatività e per questo molto giocosi e divertenti". Utilizzando la tecnica tradizionale coreana Jiseung, che consiste nell'intrecciare finemente corde di carta per creare oggetti domestici, sono nati invece barattoli e borse in carta di giornale riciclata.

Oggetti che - riflette il designer - ""ricuciono" la corrispondenza temporale, l'usura e lo strappo, trasmettendo un messaggio di sviluppo e trasformazione che considero progressista e edificante". (ANSA).