Yoox, l'invito alla fluidità arriva online

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Dalle opere create per la design week sono nati gli oggetti in vendita online: è il progetto Multi Form* - Fluidity in Living Spaces con cui Yoox torna alla design week. Ospitato nel cortile e negli spazi interni di via Tortona 14, Multi Form è un progetto collettivo in cui cinque diverse personalità del design e dell'arte hanno interpretato il concetto del multiforma secondo la propria sensibilità artistica e poetica. Ne sono nate cinque installazioni, da cui gli artisti hanno creato oggetti in edizione limitata in vendita solo su Yoox. Andrew Ross con il suo lavoro esamina la relazione tra oggetti dimenticati e immagini nell'era digitale. A Milano presenta Timeline, una scultura morbida di grandi dimensioni a forma di foca che, al posto dei baffi, ha le lancette di un orologio. Gab Bois mette in mostra oggetti della vita quotidiana in arte satirica e per Yoox ha pensato a un lavoro che riproduce un divano di caramelle retrò, mentre Guendalina Cerruti ha portato un Butterfly-Dog, una scultura mutevole, che raffigura un cane racchiuso nel corpo di una farfalla. Miranda Makaroff, le cui opere si basano sulla celebrazione delle donne, esplorando il loro piacere e desiderio di vivere con colori pop e vivaci, è presente invece con 'Verum me the mirror the real me', uno specchio che invita ad andare oltre la forma, seguendo gli insegnamenti di Eckhart Tolle, cui si è ispirata la designer. (ANSA).