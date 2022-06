Bastoni, il mio futuro? ho un contratto con l'Inter

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Ho due anni di contratto con l'Inter, quindi sono tranquillo. La società non mi ha comunicato nulla, quindi sono tranquillissimo. Penso alla nazionale, poi vado in vacanza e poi riprendo ad Appiano con l'Inter". Così Alessandro Bastoni ha risposto, a margine di Italia-Ungheria e dai microfoni di RaiSport, a una domanda sul suo futuro e sulle voci che lo vogliono in uscita dall'Inter.

Una battuta sulla partita di oggi degli azzurri: "penso che faccia parte delle partite saper soffrire. Abbiamo avuto occasioni per fare il terzo e quarto gol ma siamo stati bravi a soffrire e a vincere la partita". (ANSA).