Polizia locale potenzia monitoraggio per Fuorisalone

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - La Polizia locale di Milano ha definito un piano operativo di chiusure al traffico totali o parziali che riguarda le aree maggiormente sollecitate anche dal punto di vista viabilistico durante la Milano Design Week 2022, in particolare nell'orario compreso tra le 18 e le 24 quando gli eventi si aggiungono alle normali attività degli esercizi pubblici cittadini. È anche previsto un potenziamento delle attività di monitoraggio da parte della Centrale operativa e delle pattuglie presenti in strada per presidiare la sicurezza e la viabilità stradale ma anche il controllo dell'abusivismo commerciale e dei taxi.

Varie le tipologie di intervento a seconda delle zone interessate dagli eventi e la Polizia locale raccomanda ai visitatori di preferire sempre l'utilizzo dei veicoli di mobilità sostenibile, anche in sharing. Inoltre è sempre preferibile usare il trasporto pubblico che in alcuni giorni avrà prolungamenti di orario. Atm ha dedicato alcune pagine del suo sito proprio all'uso della rete di superficie e metropolitana Il dispositivo messo in atto dalla Polizia locale coincide con l'ordinanza che è in vigore fino all'una di notte di lunedì 13, nei distretti interessati dalla Milano Design Week 2022.:in queste zone sarà vietato il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione (ad eccezione di alcune vie specificate nell'ordinanza) e non sarà consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie di vetro e lattine. (ANSA).