2 giugno: a Milano cerimonia alzabandiera in piazza Duomo

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Anche Milano ha celebrato la festa del 2 giugno per il 76° anniversario della Repubblica, con la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera in piazza Duomo a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Renato Saccone. "È quanto mai importante riunirsi sotto i valori della Repubblica e della nostra bandiera. Abbiamo la fortuna di avere un grandissimo presidente della Repubblica e non dobbiamo mai dimenticarlo", ha commentato Sala. "È un 2 giugno un po' particolare ma molto prezioso - ha aggiunto Sala parlando del conflitto in Ucraina -. A me pare che l'Italia stia tenendo una linea molto coerente, nessuno va alla ricerca della guerra e fin dall'inizio le istituzioni, magari qualche partito un po' meno, ha deciso da che parte stare. Il comportamento del governo e della presidenza della Repubblica è stato encomiabile". Secondo Sala "è ovvio che si debba parlare di pace ma non può essere una resa senza condizioni da parte degli ucraini. Credo che sia giusto che l'Europa e l'Occidente sostengano l'Ucraina - ha concluso -, poi tutti ci auspichiamo una pace ma non può essere una umiliazione per loro". (ANSA).