Sanità: cambio alla direzione scientifica al Mondino di Pavia

(ANSA) - PAVIA, 01 GIU - Cambio alla direzione scientifica della Fondazione Mondino di Pavia, uno degli istituti neurologici più importanti d'Italia. A partire da oggi Fabio Blandini, direttore scientifico del Mondino dal 2017 (oltre ad essere ordinario di Farmacologia al Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell'Università di Pavia), lascia l'incarico per assumere la direzione scientifica del Policlinico Maggiore di Milano, avendo vinto il relativo concorso bandito dal Ministero della Salute. Il nuovo direttore scientifico del Mondino è Roberto Bergamaschi, fino a oggi responsabile dell'Unità Operativa Sclerosi Multipla dell'Istituto. Bergamaschi è dal 1992 dirigente medico al Mondino e dal 2009 responsabile del Centro di Ricerca Sclerosi Multipla.

"Il dottor Bergamaschi è stato scelto per l'ottimo profilo scientifico e l'esperienza che ha maturato fin qui - sottolinea il presidente della Fondazione Mondino, Francesco Svelto - Gli auguriamo buon lavoro in questo nuovo incarico, con l'auspicio che possa far crescere ulteriormente la ricerca scientifica del Mondino, in continuità con il suo predecessore".

"Ringrazio il presidente Svelto per la fiducia accordatami - dichiara Bergamaschi - e il mio predecessore, con cui stiamo lavorando in sintonia per un passaggio in continuità. Con il suo lavoro sono stati ottenuti ottimi risultati, con una crescita esponenziale della produzione scientifica, che cercherò di consolidare, assicurando continuità all'attività di ricerca fondamentale per un Irccs d'eccellenza come Fondazione Mondino".

(ANSA).