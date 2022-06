Piero Pelù posta sui social conseguenze caduta a Milano

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - "Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!": con queste parole, il cantante Piero Pelù accompagna il post in cui mostra le radiografie eseguite dopo una caduta avvenuta durante il concerto tenuto il 25 maggio all'Alcatraz di Milano, seconda tappa del tour dei Litfiba.

In un altro post il cantante, 60 anni, mostra il video con il momento della caduta quando, a ridosso del pubblico, ha perso l'equilibrio, finendo all'indietro e sbattendo sul palco con la schiena e la testa. "Il segno del rock'n'roll", ha commentato nel post. Per poi aggiungere la diagnosi: "la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7". (ANSA).