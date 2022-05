Falcone: ulivo in memoria di vittime in comuni Lombardia

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Un ulivo e una targa in memoria dei martiri caduti nelle stragi mafiose in vari comuni lombardi sono stati finanziati dalla Regione, a rappresentare "la forza dei valori dello Stato radicati nel terreno, che con le proprie radici sorreggono il peso della storia e la lotta della giustizia contro la mafia".

L'assessore alla Sicurezza, Riccardo De Corato, spiega: "Regione Lombardia è in prima linea per contrastare la mafia e la criminalità organizzata e abbiamo grande attenzione anche verso gli oltre 3mila beni confiscati presenti in Lombardia, come testimonia anche l'accordo sottoscritto con l'Agenzia Nazionale". Per il loro recupero e riutilizzo nei bienni 2019-2021 e 2022-2023 sono stati stanziati 6,5 milioni. In questo modo "manteniamo sempre vivo il ricordo del giudice Falcone e delle vittime di mafia". (ANSA).