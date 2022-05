Scala:12 giugno concerto Filarmonica in piazza, 'sarà gioia'

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Dopo due anni di restrizioni e numeri contingentati, torna a piena capienza il concerto per Milano, che la Filarmonica della Scala tiene ogni anno dal 20913 in piazza Duomo. Il 12 giugno quindi rivedere il pubblico "sarà una gioia" per il Riccardo Chailly, che sarà sul podio. Un pubblico che, nelle speranze del sindaco Giuseppe Sala, sarà di milanesi ma anche dei tanti turisti che stanno tornando in città.

Il programma - durata circa 70 minuti - sarà tutto dedicati al Novecento e alla musica contemporanea, a partire dal primo brano, una nuova composizione commissionata dalla Filarmonica a Nicola Campogrande, a cui seguiranno Interludio e la Danza dal dramma lirico 'La vida breve' di Manuel de Falla, la Rapsodie Espagnole di Maurice Ravel e un doppio Gershwin: Un americano a Parigi e Catfish Row da Porgie and Bess. Ma già si pensa all'edizione 2023 del concerto a cui hanno già confermato l'appoggio alleati storici come Esselunga, che da cinque anni sostiene il 'concertone', lo sponsor Allianz e il main partner Unicredit, presenti dalla prima edizione. "È un evento che rappresenta il nostro impegno comune per rendere l'arte sempre più accessibile alle nostre comunità. Siamo convinti che la musica classica sia per molti e non per pochi" ha detto Andrea Orcel, ad UniCredit che ha elencato i numeri dell'impegno del gruppo con la Filarmonica: ovvero oltre mille concerti, più di 50 prove aperte che hanno permesso di raccogliere insieme ad UniCredit Foundation un milione 300mila euro a 40 associazioni attraverso e 32 borse di studio per giovani musicisti. (ANSA).