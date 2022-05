Giovane ucciso a botte: diffusi tatuaggi per identificarlo

(ANSA) - VARESE, 11 MAG - La Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese) lancia un appello per aiutare a riconoscere il giovane trovato cadavere, sabato 7 maggio, in una piazzola di sosta lungo la SS336 tra Vanzaghello (Milano) e Lonate Pozzolo (Varese). Poiché dagli accertamenti non è stato possibile identificare la vittima del cadavere, la Polizia di Stato ha diffuso alcune immagini riproducenti i tatuaggi e un anello del giovane vittima di un presunto brutale pestaggio.

Il giovane ha tatuate sull'avambraccio sinistro alcune stelle e un cuore, e la scritta "I walid mama salwa, sul basso ventre tre stelle e la scritta "Prinse" più il simbolo dell'infinito, sulla schiena ha tatuate quattro carte da gioco, una palla da biliardo con il numero 8 e la scritta "L'exTuZg", all'interno di un polso la scritta "Hayat" con una stella, un cuore e il simbolo dell'infinito, e infine sulla coscia una corona con la scritta "King". Al dito di una mano un anello con un teschio e una pietra rossa. Gli inquirenti sollecitano chiunque avesse informazioni utili a rivolgersi alla Questura di Varese. (ANSA).