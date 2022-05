Movida: a Milano Cc controllano 75 persone, 2 arresti

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Le persone controllate e identificate sono 75 e di queste 2 sono state arrestate per rapina e per tentata rapina, e altrettante sono state denunciate per aver violato la legge sull'immigrazione e una di queste ultime anche per porto d'armi illegale perché trovato in possesso di un coltellino a serramanico di 8 centimetri. E' questo il bilancio del servizio di controllo straordinario del territorio svolto la scorsa notte a Milano in zona Darsena, Colonne di San Lorenzo e vie limitrofe, dai Carabinieri della Compagnia Milano Duomo, insieme ai colleghi di rinforzo delle Compagnie Porta Magenta, Porta Monforte, del 3° Reggimento CC "Lombardia", del 5° Reggimento "Emilia Romagna" e del 6° Battaglione "Toscana".

I militari hanno anche segnalato alla prefettura, in base al testo unico sugli stupefacenti, un egiziano e un marocchino. Riguardo agli arrestati, invece, uno è un 23enne originario del Marocco che, in tram con alcuni amici, ha avvicinato un coetaneo italiano e gli ha strappato una collanina. L'altro, un suo connazionale ma di 33 anni, ha tentato di rapinare una 27enne keniana della borsa e della collana per poi aggredirla in seguito alla reazione di lei.

La polizia invece sta cercando due nordafricani che attorno alle 4, in corso Como, hanno aggredito una ragazza svizzera, 18 anni tra tra pochi giorni, seduta fuori da un locale e le hanno portato via la borsa con dentro cellulare ed effetti personali.

I due prima di andarsene hanno pure minacciato la minorenne con un coltello intimandole di stare ferma e di non reagire, in modo da poter fuggire.

Infine anche il servizio di prevenzione in zona Duomo predisposto dal questore di Milano Giuseppe Petronzi, effettuato dagli agenti del Commissariato Centro e della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato con il supporto della polizia locale: Su 106 persone controllate, 5 sono state le sanzioni amministrative per droga, 1 per divieto di accesso - il daspo urbano - e 21 in base al decreto che tutela il decoro di particolari luoghi pubblici. Infine sono stati eseguiti 21 ordini di allontanamento. (ANSA).