Musica: Ippodromo San Siro palcoscenico di Piano City Milano

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Non solo ippica, l'Ippodromo Snai San Siro sarà infatti anche il palcoscenico dell'undicesima edizione Piano City Milano, il festival di pianoforte che si svolgerà il 20, 21 e 22 maggio. Saranno quattro gli appuntamenti in programma presso l'Ippodromo: il primo in calendario è il Family Concert di Enrico Intra, che si esibirà in un Family Concert a tema improvvisazione sabato 21 maggio, alle ore 12, presso il Tondino dell'Ippodromo. Alle 20, presso la Tribuna Principale, andrà in scena invece il concerto di Carlos Cipa, giovane pianista di formazione classica che proporrà il progetto Redesigns & Correlations, sintesi degli ultimi lavori del pianista e compositore berlinese.

Domenica 22 maggio alle 10.30, presso il Tondino, toccherà ad Alexandra Tchernakova, brillante talento pianistico, che proporrà proponendo un repertorio che va da Percy Grainger a FazÕl Say. Infine, il programma si chiuderà domenica 22 maggio, alle ore 11.30 presso il Tondino con l'esibizione di Remo Anzovino, uno dei massimi esponenti della musica strumentale italiana.

Anche la musica, quindi, diventa protagonista all'Ippodromo Snai San Siro, che è diventato uno dei più dinamici e amati spazi di aggregazione di Milano, riuscendo a far vivere l'Ippodromo oltre l'ippica in tutti i suoi spazi, per permettere ai cittadini di riavvicinarsi ad un luogo così unico che era ancora poco conosciuto a chi non segue l'ippica. (ANSA).