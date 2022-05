Teatro: a Milano debutta 'Anna dei miracoli'

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Ispirata alla storia vera della sordocieca Helen Keller che riuscì a imparare a parlare, leggere, studiare e avere una vita autonoma grazie all'intervento della sua insegnante Anne Sullivan, arriva a Milano, dal 10 al 22 maggio al teatro Franco Parenti, la pièce teatrale 'Anna dei Miracoli', interpretata da Mascia Musy per la regia di Emanuela Giordano.

Lo spettacolo, prodotto dallo stesso teatro Teatro Franco Parenti per la Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus, "è una storia vera ed emozionante, che - dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus - racconta in modo emblematico il vissuto di tutte quelle famiglie che arrivano da noi prive di speranza dopo essersi sentite dire che non c'era nulla da fare per i propri figli". Aggiunge la direttrice del Franco Parenti, Andrée Ruth Shammah: "Sensibilizzare il pubblico alle fragilità umane è fra gli scopi primari del nostro teatro. Siamo convinti che il teatro, con la sua potenza comunicativa, possa dare una voce a chi non ce l'ha".

"Ho così a cuore questo spettacolo - commenta Mascia Musy, attrice protagonista - perché è la storia di un amore grandissimo, forse il più grande. Non ci racconta di un amore fra maschio e femmina, neppure di quello immenso e folle fra Romeo e Giulietta, e neppure di quello genetico e assoluto come quello fra un genitore e un figlio, o come quello fraterno, l'amore di questa storia è quell'amore universale e straordinario di chi si prende cura del più debole semplicemente perché è 'diverso' e proprio per questo ha bisogno di aiuto e di amore più di chiunque altro" (ANSA).