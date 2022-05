1 Maggio: sindacati base, lotta anche contro economia guerra

(ANSA) - MILANO, 01 MAG - E' una manifestazione che marca una differenza chiara con Cgil, Cisl e Uil quella del Primo Maggio dei sindacati di base a Milano: non si è svolta in centro questa mattina, come quella dei confederali, ma nel pomeriggio è partita in periferia dal Portello per arrivare all'Arco della Pace. I temi sono più radicali perché aggiungono alle richieste sul lavoro forti critiche al Governo Draghi e "all'economia di guerra che comprime ancora di più i diritti sociali ed economici di lavoratori, pensionati e studenti".

Inoltre la manifestazione è in preparazione dello sciopero generale del 20 maggio per cui è stato lanciato un appello alla partecipazione. La protesta è stata indetta da Cub, Slai-Cobas, Sgb, Usb e Usi-Cit.

"L'inflazione è già al 7,6%, i costi delle bollette e dei generi alimentari sono saliti alle stelle, non c'è alcuna reale ripresa post pandemica ma solo un continuo peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro - denuncia il segretario nazionale della Cub, Walter Montagnoli -. Il governo dovrebbe invece investire risorse nei settori fondamentali per il benessere collettivo: casa, sanità, trasporti, scuola pubbliche e di qualità. E adoperarsi per il ripristino e la salvaguardia del potere d'acquisto dei salari e delle pensioni con l'introduzione di nuovi strumenti per contrastare l'aumento del costo della vita; una riforma degli ammortizzatori sociali per garantire la continuità del reddito ai disoccupati e un reddito di cittadinanza incondizionato; lavoro di qualità per tutti con la riduzione degli orari di lavoro a parità di salario". (ANSA).