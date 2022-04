Buccellati porta mostra sul galateo alla design week

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Una riscoperta della convivialità, che rimetta al centro valori quali empatia, grazia e gentilezza: è la versione contemporanea del Galateo, secondo la maison di alta gioielleria italiana Buccellati, parte del gruppo Richemont, che debutta alla Milano Design Week con una mostra sul tema, curata da Federica Sala e con il progetto d'installazione disegnato dallo studio Stefano Boeri Interiors. La mostra invita quattro firme del design contemporaneo, Dimore, Ashley Hicks, Chahan Minassian e Patricia Urquiola, a interpretare la tavola con quattro collezioni storiche Buccellati in argento e la nuova collezione di porcellane sviluppate in collaborazione con Ginori 1735. La mostra verrà esposta sulla terrazza della sede di Buccellati, in uno degli edifici milanesi di Piero Portaluppi disegnato proprio nel 1919, anno in cui Mario Buccellati fondò l'azienda. Cogliendo spunti da "Il Libro del Cortegiano" di Baldassarre Castiglioni (1513/1514) e da "Il Galateo" di Giovanni della Casa (1558), che considera l'arte della tavola il luogo dove praticare le virtù essenziali della cordialità, la mostra di Buccellati invita a rinnovare il piacere di ricevere, tanto mancato durante la pandemia. (ANSA).