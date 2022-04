Libri: 'Il grande libro della longevità' di Vira Carbone

(ANSA) - MILANO, 27 APR - "Dobbiamo vivere con consapevolezza e contestualizzare la nostra esistenza per prendere coscienza del nostro corpo, della nostra salute o della nostra malattia ed affrontarla con serenità". Così Vira Carbone, giornalista e conduttrice della trasmissione di Rai1 Buongiorno Benessere, ha aperto questo pomeriggio, al Centro Brera di via Formentini a Milano, la presentazione del volume "Il grande libro della longevità" scritto a quattro mani con la figlia Marzia Valitutti.

"L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato di infodemia a proposito delle informazioni che riguardano la salute - ha detto la giornalista Eliana Liotta intervenendo alla presentazione - e questo libro persegue il nobile scopo di diffondere notizie utili proprio in tema di salute".

I medici protagonisti di Buongiorno Benessere forniscono, all'interno del volume, dei consigli orientati al perseguimento della longevità. Il primo capitolo, dedicato all'alimentazione, è curato da Samir Giuseppe Sukkar, gastroenterologo del Policlinico San Martino di Genova, e da Silvio Danese, gastroenterologo dell'Ospedale San Raffaele. All'incontro ha preso parte anche Fabiano Di Marco, pneumologo dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. (ANSA).