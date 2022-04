Vela: Beccaria sfida i francesi con progetto tutto italiano

(ANSA) - MILANO, 13 APR - L'Italia lancia la sfida alla Francia, finora dominatrice della vela oceanica. Con il sostegno di Pirelli e Mapei si sta realizzando 'Alla Grande' il primo progetto di vela oceanica moderna completamente italiano: lo scafo è stato disegnato da Gianluca Guelfi ed è in fase di realizzazione in un giovane cantiere genovese, la Sangiorgio Marine. A governarla sarà Ambrogio Beccaria, già vincitore nel 2019 della Mini Transat, la transatlantica per Mini 6.50. "E' una storia di passione e tecnologia, una sfida con l'uomo al centro, ci farà vivere grandi emozioni" commenta il ceo di Pirelli Marco Tronchetti Provera che in questa nuova sponsorizzazione mette anche "la voglia di aiutare chi ha passione e talento". "Crediamo nello sport e nelle sfide, è questo il Dna che ci accomuna, condividiamo la fatica e la tenacia di arrivare a un traguardo" aggiunge Veronica Squinzi, ceo di Mapei. "Sembrano valori antichi, la fatica e il coraggio - ripete il sindaco di Milano Beppe Sala - e invece non c'è niente di più moderno e Ambrogio Beccaria è già un simbolo per tanti milanesi, per tanti ragazzi".

"Con la Transat ero sicuro di potermela giocare coi migliori, perchè ho fame! Di conoscenza. Da quando è finita ho in mente lei - dice Beccaria mentre viene presentato il nuovo scafo - Questo sogno lo sto realizzando e ormai ci credo anche io, con un main sponsor come Pirelli il progetto ha il respiro che immaginavo: Siamo dei pazzi a pensare di poter vincere e non solo partecipare" (ANSA).