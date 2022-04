Ricerca: raccolti 550mila euro per fondazione Ieo-Monzino

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Sono stati raccolti 550.000 euro a favore della Fondazione Ieo-Monzino grazie alla Charity Dinner "Good morning Milano", ieri sera al The Mall, cui hanno preso parte 450 ospiti, tra cui Maurizio Cattelan, Carlo Capasa e Stefania Rocca, Lodovica Comello, Diego e Andrea Della Valle, Matilde Gioli, Letizia Moratti e Noemi.

La serata è stata organizzata grazie alla collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, con i brand che hanno acquistato i 44 tavoli dell'evento. A sostenere la raccolta fondi ha contribuito anche "Disegna il futuro", il progetto ideato da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente di Fondazione Ieo-Monzino: tre architetti di fama internazionale, Antonio Citterio, Kengo Kuma e Patricia Urquiola, sono stati scelti per ideare e realizzare tre vasi in edizione limitata e firmata di soli 100 esemplari. Acquistando i vasi durante la cena, gli ospiti hanno potuto dare un ulteriore contributo alla Ricerca sostenuta dalla Fondazione.

La direzione creativa della serata è stata curata dallo scrittore e creative director Paolo Stella, la regia da Giuseppe Silvestrin e la produzione è stata affidata a Silvestrin & Associati: un grande lavoro di squadra pro bono arricchito dalle note del music designer Matteo Ceccarini, dalla conduzione dell'attrice Carolina Di Domenico, dai momenti di intrattenimento offerti dalla voce di Giovanni Caccamo e dalle esibizioni dei ballerini dell'Accademia Kataklò. (ANSA).