Cortei e sit-in a Milano, anche Ucraini e No Vax

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Giornata particolarmente attiva, oggi a Milano, sul fronte delle iniziative di protesta e di sensibilizzazione fra cortei e presidi su diversi fronti: dai medici di base questa mattina, ai No vax e No green pass, alla comunità ucraina, al tema dei bambini allontanati dalle famiglie e ancora ai diritti degli animali nel pomeriggio. Tutto si è svolto, al momento, senza problemi.

Questa mattina circa 500 medici di base hanno protestato in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale, e poi in corteo, intonando l'inno d'Italia, fino alla sede della Regione Lombardia. I medici, tutti vestiti con il camice bianco, hanno chiesto "la tutela del servizio sanitario pubblico e la sburocratizzazione della loro professione".

Nel pomeriggio è stata la volta di un corteo di circa 150 No vax e No green pass che dalla periferia della città, in piazzale Siena in zona Baggio, sono andati in piazzale Selinunte, vicino al quartiere Fiera, e poi hanno fatto ritorno da dove sono partiti. Una cinquantina di persone, appartenenti alla comunità ucraina italiana, hanno attuato un presidio in piazza Duomo per chiedere la pace e di fermare l'aggressione di Putin.

Infine due ultimi presidi si sono svolti, uno in piazza della Scala sul tema dell'allontanamento forzato dei figli minorenni dalle famiglie, l'altro in corso Vittorio Emanuele per i diritti degli animali. (ANSA).