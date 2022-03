Musei: Base Marte,apre laboratorio Stem per ragazzi a Milano

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Ricrea una base marziana come scenario innovativo per sperimentare le STEM attraverso un inedito gioco di ruolo dal vivo, il nuovo spazio educativo STEM Lab Base Marte, che apre da sabato 12 marzo al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano.

Pensato in particolare per ragazzi dai 10 ai 14 anni, il laboratorio è un ambiente di ricerca immersivo in cui mettersi nei panni dell'equipaggio di astronauti in missione sul Pianeta Rosso per garantire la sopravvivenza della Base. I ragazzi saranno invitati a partecipare ad una missione sul Pianeta Rosso: divisi in 5 gruppi, come team di ricerca, dovranno svolgere attività sperimentali per gestire in modo concreto situazioni ed eventi che si susseguono sulla base marziana, dedicata a Giovanni Schiaparelli, portando in salvo l'equipaggio. "Base Marte - spiega Paola Dubini, Vicepresidente del Museo - chiede alle ragazze e ai ragazzi di prendere decisioni complesse, impattanti. Ciascuno si rende conto contemporaneamente di avere bisogno del giudizio di tutti i membri del gruppo e che il gruppo ha bisogno anche del suo giudizio. Il contesto di gioco stimola un protagonismo intelligente, rispettoso e solidale, un protagonismo di testa e di cuore. Il che è quello di cui abbiamo bisogno".

Il laboratorio è parte del progetto nazionale STEM Lab, selezionato dall'impresa sociale Con I Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile e coordinato dal consorzio Kairòs. (ANSA).