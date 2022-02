Ucraina, Sala: 'Milano farà la sua parte'

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - "Le immagini che arrivano dall'Ucraina scuotono le nostre coscienze, Milano farà la sua parte per dare un supporto a quanti sono in fuga dalla guerra".

Lo ha scritto sulle sue pagine social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della crisi Ucraina.

"Ci siamo messi immediatamente in contatto con la Prefettura e con diverse realtà del terzo settore che da tempo sono attive in Ucraina a supporto dell'infanzia e delle persone più fragili - ha aggiunto -. Presto daremo indicazioni a chi volesse attivarsi per dare una mano". (ANSA).