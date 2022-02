Ucciso in piazza, pm chiede altri sei mesi per indagini

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Il pm di Pavia ha chiesto una proroga di altri sei mesi per indagare sulla posizione dell'ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera (Pavia) Massimo Adriatici, che il 20 luglio dell'anno scorso uccise con un colpo di pistola durante una colluttazione in piazza Meardi Youns El Bossettaoui, marocchino di 38 anni.

La richiesta deriva probabilmente dal fatto che alcune consulenze sono ancora in corso.

L'ex assessore, assistito dall'avvocato Gabriele Pipicelli, è indagato per eccesso colposo di legittima difesa. (ANSA).