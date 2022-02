Eutanasia: Sala, penso che vada legalizzata

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "Non sta a me contestare la decisione della Consulta. Sta a me dire come la penso: l'eutanasia va legalizzata". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato sulle sue pagine social la decisione della Consulta che ha dichiarato inammissibile il quesito referendario sull'eutanasia. Sala ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con la scritta 'Eutanasia'. (ANSA).