Expo Dubai: imprese italiane fanno sistema a Gulfood

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Per la prima volta, grazie ad un accordo tra Fiera Milano, Assolombarda Confindustria, Fondazione Politecnico di Milano, le aziende italiane dei settori trainanti del made in Italy fanno sistema e si presentano insieme a Dubai, in occasione di Gulfood (la grande kermesse sull'agroalimentare) e l'Expo 2020 di Dubai.

"Una presenza di sistema e istituzionale fortemente voluta da Regione Lombardia - spiega Fiera Milano -, che ha offerto l'Innovation Lab, lo spazio progettato ad hoc a Dubai per i sei mesi di Expo e che vedrà svolgersi incontri a cui presenzieranno anche l'ambasciatore e tutte le cariche istituzionali italiane sul territorio".

"La compresenza di aziende innovative, massimi esponenti istituzionali e alti livelli direttivi conferma l'importanza di Dubai per Assolombarda, Fiera Milano, e per le aziende italiane, quale punto di snodo per la crescita dell'interscambio internazionale sui più dinamici mercati tra Europa, Asia ed Medio Oriente e rafforza il ruolo del sistema imprese e del sistema fieristico quali strumenti di politica industriale e di internazionalizzazione", aggiunge Fiera Milano.

Secondo le rilevazioni di Export Planning, l'interscambio tra Europa e Paesi della Cooperazione del Golfo (GCC) nell'insieme dei settori rappresentati a HostMilano e TUTTOFOOD vale già oggi 5.925,7 milioni di euro, che nel 2025 diventeranno 7.790,7 milioni con una crescita aggregata (CAGR) pari al 6,7%.

Tra l'Italia e i Paesi che aderiscono alla GCC l'interscambio è attualmente pari a 741 milioni di euro, previsti crescere con un CAGR del +5% fino a 925,4 milioni nel 2025. Tra i Paesi più dinamici per gli scambi con l'Europa, Arabia Saudita (+7,8%) ed EAU (+6,8%) nel Food Equipment, mentre nel Food spiccano ancora EAU (+9,2%) e Kuwait (+6,9%). (ANSA).